Ерохин — о 5:0 с «Жилиной»: могли забить больше, могли меньше. Выполнили установку

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после товарищеского матча с «Жилиной» (5:0), в котором оформил хет-трик.

«Сегодня, наверное, была самая жаркая погода среди всех наших товарищеских матчей. Но это подготовка, это всегда непросто, сегодня больше ребят сыграли по 90 минут. Могли забить больше, могли меньше — главное, что отработали, выполнили установку тренера.



В индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор, забил три, будем готовиться к следующему. Сейчас три дня передохнём и будем работать дальше», — цитирует Ерохина сайт «Зенита».

Это был заключительный матч для «Зенита» на сборе в Дубае. Следующие товарищеские матчи команда Сергея Семака проведёт уже в феврале на сборах в Португалии.