Ерохин — о 5:0 с «Жилиной»: могли забить больше, могли меньше. Выполнили установку
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин дал комментарий после товарищеского матча с «Жилиной» (5:0), в котором оформил хет-трик.
«Сегодня, наверное, была самая жаркая погода среди всех наших товарищеских матчей. Но это подготовка, это всегда непросто, сегодня больше ребят сыграли по 90 минут. Могли забить больше, могли меньше — главное, что отработали, выполнили установку тренера.
В индивидуальном плане хорошо, что так закончил сбор, забил три, будем готовиться к следующему. Сейчас три дня передохнём и будем работать дальше», — цитирует Ерохина сайт «Зенита».
Это был заключительный матч для «Зенита» на сборе в Дубае. Следующие товарищеские матчи команда Сергея Семака проведёт уже в феврале на сборах в Португалии.
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