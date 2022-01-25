Сергей Семак — об играх с «Бетисом»: будем выбирать из тех игроков, которые лучше готовы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не ставит особых задач перед командой на тренировочных сборах перед возобновлением сезона.

«Мы живём в такое время, когда никакие задачи нельзя формулировать. Потому что ни на этом сборе, ни на следующем не получится как следует поработать над тактикой, какими-то взаимодействиями серьёзными, чтобы наигрывать состав, потому что идёт ротация состава на 80%. Поэтому говорить о каких-то моментах индивидуальных, тактических в подготовке очень сложно. Задача номер один — это в ручном режиме готовить тех футболистов, которые есть, которые здоровы, чтобы как можно больше игроков подошли подготовленными к первой официальной игре.

Те задачи, которые у нас были — что-то мы выполнили. Или планировали, но ситуация пошла таким образом, что слава богу, что никто не травмировался. То, что у нас нет полкоманды — в этом, конечно, хорошего мало, но мы делаем то, что должны делать. Идти от игры к игре, тренироваться и надеяться на то, что проблем будет меньше. Вот и всё, не думаю, что ситуация, в которой мы находимся сейчас, подразумевает какие-то другие методы работы и планирования.

Кто сыграет с «Бетисом»? Мы посмотрим, кто в каком состоянии. У нас есть две недели подготовки — это сложно, но мы будем смотреть, кто как готов. Конечно, сложно говорить о каком-то оптимальном составе на сегодняшний день, поэтому будем выбирать из тех игроков, которые будут лучше готовы, будут иметь хороший игровой ритм, тонус и хорошую проведённую тренировочную работу», — сказал Семак в интервью официальному сайту ФК «Зенит».