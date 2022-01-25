В «Венеции» отреагировали на информацию об интересе к Понсе
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Технический директор «Венеции» Паоло Поджи прокомментировал информацию об интересе к форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе.
«Интерес к Понсе? Это неправда, мы не интересуемся им», — цитирует Поджи «Спорт-Экспресс».
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом.
Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона. «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А. Ранее сообщалось об интересе к Понсе со стороны другого итальянского клуба — «Дженоа».
Новость по теме«Венеция» интересуется форвардом «Спартака» Понсе
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