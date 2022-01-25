«Челси» увеличил гостевую раздевалку после жалоб «Ливерпуля» и «Брайтона»

Лондонский «Челси» изменил гостевую раздевалку в преддверии матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
Как сообщает The Athletic, это связано с тем, что со стороны «Ливерпуля» и «Брайтон энд Хоув Альбион» поступили жалобы на несоответствие гостевой раздевалки «аристократов» правилам АПЛ во время пандемии коронавируса.
В «Челси» решили увеличить размеры раздевалки для гостей. Она была перемещена в пресс-центр стадиона «Стэмфорд Бридж», чтобы предоставить игрокам больше пространства.
«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе которого 57 очков после 23 матчей.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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