«Челси» увеличил гостевую раздевалку после жалоб «Ливерпуля» и «Брайтона»

Лондонский «Челси» изменил гостевую раздевалку в преддверии матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).



Как сообщает The Athletic, это связано с тем, что со стороны «Ливерпуля» и «Брайтон энд Хоув Альбион» поступили жалобы на несоответствие гостевой раздевалки «аристократов» правилам АПЛ во время пандемии коронавируса.



В «Челси» решили увеличить размеры раздевалки для гостей. Она была перемещена в пресс-центр стадиона «Стэмфорд Бридж», чтобы предоставить игрокам больше пространства.



«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе которого 57 очков после 23 матчей.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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