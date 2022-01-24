Гари Линекер: тяжело сказать, что «Челси» не заслужил победу

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Челси» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). На 47-й минуте отличился хавбек синих Хаким Зиеш. На 55-й минуте преимущество хозяев удвоил защитник Тьяго Силва.

«Тяжело сказать, что «Челси» не заслужил эту победу. Гораздо более сильная команда. Потрясающий гол Зиеша», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» (36 очков в 20 играх) располагается на седьмой позиции. Возглавляет таблицу «Манчестер Сити» (57 очков после 23 матчей).

Видеообзор матча «Челси» — «Тоттенхэм»:

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