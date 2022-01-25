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Монте: иностранцам сказали, что между Россией и Украиной будет психологическая война

Монте: иностранцам сказали, что между Россией и Украиной будет психологическая война
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Защитник украинского клуба «Днепр-1» Нелсон Монте рассказал о жизни в Украине.

«в Украине говорили с иностранными игроками о ситуации, касающейся конфликта с Россией. Нам сказали, что будет лишь психологическая война. Я много слежу за новостями на португальском телевидении, касающихся войны на Украине. Тут ничего такого нет. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Сейчас мы на сборах в Турции, но в Украине все как раньше. Наша команда проводит отличный сезон.

Мы находимся на третьем месте и хотим удержать эту позицию, потому что она дает возможность квалифицироваться в Лигу Европы. Я впервые наслаждаюсь опытом игры за пределами Португалии. Если все продолжится, как есть, я бы хотел продлить время своей карьеры за границей. Только если в Португалии не появится хороший проект для возвращения», – приводит слова Монте Record.

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