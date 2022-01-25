Игрок донецкого «Шахтёра» Игнатенко перейдёт в «Бордо»

Полузащитник Даниил Игнатенко подпишет новый контракт с «Шахтёром» и перейдет на правах аренды в «Бордо», который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1. Об этом сообщает Metaratings.
24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины. Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодежку «Шахтера», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».
Отметим, что накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию. «Днепр-1» занимает третье место в УПЛ, «Бордо» идет 17-м в Лиге 1, находясь в трех очках от зоны прямого вылета.
- 25 января 2022
-
20:00
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:10
-
19:01
-
18:54
-
18:54
-
18:49
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:07
-
17:59
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:15
-
17:14
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:47
-
15:37