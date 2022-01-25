Игрок донецкого «Шахтёра» Игнатенко перейдёт в «Бордо»

Полузащитник Даниил Игнатенко подпишет новый контракт с «Шахтёром» и перейдет на правах аренды в «Бордо», который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1. Об этом сообщает Metaratings.



24-летний Игнатенко с октября прошлого года в статусе арендованного играл за «Днепр-1». В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины. Прежде Игнатенко выступал за запорожский «Металлург», молодежку «Шахтера», «Мариуполь» и венгерский «Ференцварош».



Отметим, что накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию. «Днепр-1» занимает третье место в УПЛ, «Бордо» идет 17-м в Лиге 1, находясь в трех очках от зоны прямого вылета.

Новость по теме Польский журналист: Шевченко войдёт в пятёрку самых дорогих тренеров сборных Европы