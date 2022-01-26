«Самый сильный мороз в моей жизни, просто дубак!» Клаудиньо — о российской погоде

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о впечатлениях от минусовой температуры во время матча с «Динамо» (1:1) в Российской Премьер-Лиге в декабре.

«Когда вышел на разминку, понял, что это самый сильный мороз в моей жизни, просто невообразимый дубак! Но уже минут через пять после стартового свистка перестал чувствовать его, полностью захватило происходящее на поле. Я был бы счастлив, если бы мы победили в той игре, но в итоге случилась ничья, ещё и я не реализовал пенальти. Конечно, забитый после этого гол немного поднял настроение, и я постарался максимально помочь команде. Так что можно сказать, наверное, что и к российским холодам я уже более-менее адаптировался», — приводит слова Клаудиньо сайт «Зенита».