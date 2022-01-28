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«Не превращайте страну в главы из книги «1984». Фанаты «Крыльев» объявили бойкот Fan ID

«Не превращайте страну в главы из книги «1984». Фанаты «Крыльев» объявили бойкот Fan ID
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Фанаты «Крыльев Советов» объявили бойкот всех соревнований, на которых будет введён Fan ID.

«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введён Fan ID.

Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984» и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол», — написали представители фанатского объединения Ultras8 в своей группе «ВКонтакте».

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