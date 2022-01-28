«Не превращайте страну в главы из книги «1984». Фанаты «Крыльев» объявили бойкот Fan ID

Фанаты «Крыльев Советов» объявили бойкот всех соревнований, на которых будет введён Fan ID.
«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введён Fan ID.
Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984» и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.
Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.
Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол», — написали представители фанатского объединения Ultras8 в своей группе «ВКонтакте».
- 28 января 2022
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