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Алекс Крал посетил товарищеский матч «Спартака»

Алекс Крал посетил товарищеский матч «Спартака»
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», посетил матч московской команды со словацким «Слованом» (2:2).

«Привет всем! Пообщаемся после игры», — сказал Крал.

Крал перешёл в «Спартак» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка команды к возобновлению сезона будет проведена в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.

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