«Возобновить карьеру?» Самедов выложил фото с Погребняком и Широковым

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов выложил в своём «инстаграме» фотографию с Павлом Погребняком и Романом Широковым.
«Возобновить карьеру?» — подписал Самедов фото.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александра Самедова.
Напомним, Самедов является воспитанником «Спартака». Он выступал за красно-белых с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Он стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка (2017).
Также хавбек играл за «Локомотив», «Динамо», «Москву» и «Крылья Советов». Вместе с железнодорожниками Александр трижды выигрывал Кубок России.
30 июля 2019 года Самедов объявил о завершении карьеры футболиста. В январе 2021 года получил назначение на должность селекционера в молодёжный департамент «Локомотива».
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