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«Реал» интересуется защитником «Марселя»

«Реал» интересуется защитником «Марселя»
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Защитник «Марселя» Вильям Салиба, выступающий за французский клуб на правах аренды из «Арсенала», может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 20-летнего защитника заинтересован мадридский «Реал», сообщает Sport.es.

По информации источника, альтернативными вариантами на позицию центрального защитника в списке «сливочных» являются Никлас Зюле из «Баварии» и Антонио Рюдигер, выступающий за «Челси».

Салиба выступает за «Марсель» с 2021 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Салиба сыграл в 20 матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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