Почеттино: связь Месси и Мбаппе начинает проявляться

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о взаимодействии нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.



«Мы очень довольны работой Лео на тренировках на этой неделе. Он в хорошей форме. Для Килиана это вопрос соучастия. Их связь начинает проявляться. Это два великих футболиста», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

Завтра, 31 января, «Пари Сен-Жермен» проведёт матч 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей». Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:15 мск.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции сезона-2021/2022, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.