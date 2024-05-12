«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и обошла «Штутгарт» в борьбе за второе место в Бундеслиге

В Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Бавария» нанесла поражение «Вольфсбургу» (2:0).

Счёт на 4-й минуте открыл 19-летний хорватский полузащитник Ловро Звонарек. А ещё через девять минут Леон Горецка удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт встречи.

Команда Томаса Тухеля набрала 72 очка в 33 матчах и вышла на второе место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата, опередив «Штутграт», у которого теперь на два балла меньше.

«Вольфсбург» остался с 37 очками после 33 матчей и идёт на 12 строчке, гарантировав себе место в Бундеслиге на следующий сезон.

Напомним, чемпионом Германии-2023/2024 стал леверкузенский «Байер», который до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.