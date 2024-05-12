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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и обошла «Штутгарт» в борьбе за второе место в Бундеслиге

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» и обошла «Штутгарт» в борьбе за второе место в Бундеслиге
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В Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Бавария» нанесла поражение «Вольфсбургу» (2:0).

Германия - Бундеслига . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Звонарек – 4'     2:0 Горецка – 13'    

Счёт на 4-й минуте открыл 19-летний хорватский полузащитник Ловро Звонарек. А ещё через девять минут Леон Горецка удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счёт встречи.

Команда Томаса Тухеля набрала 72 очка в 33 матчах и вышла на второе место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата, опередив «Штутграт», у которого теперь на два балла меньше.

«Вольфсбург» остался с 37 очками после 33 матчей и идёт на 12 строчке, гарантировав себе место в Бундеслиге на следующий сезон.

Напомним, чемпионом Германии-2023/2024 стал леверкузенский «Байер», который до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.

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