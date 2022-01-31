Автобус с игроками латвийского клуба перевернулся в результате аварии после матча

Латвийский футбольный клуб РФШ (Рижская футбольная школа) попал в аварию после проведения товарищеского матча. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Инстаграме».

«Заявление РФШ. В субботу вечером, возвращаясь с контрольного матча из столицы Финляндии Хельсинки, автобус клуба попал в автомобильную аварию. Примерно в 40 километрах от Риги он столкнулся с автомобилем на встречной полосе. Хоть скорость была невысокой, из-за погодных условий избежать столкновения не удалось. После удара автобус вылетел с дороги и упал в кювет.



Помогая друг другу, всем игрокам и персоналу команды удалось выбраться из автобуса через аварийный люк. Двум игрокам и одному сотруднику на месте оказали помощь, позднее они были доставлены в больницу. Многие находились в шоковом состоянии после аварии.

В ближайшие дни одному из игроков предстоит операция на носу. Несколько игроков получили травмы, но они не угрожают их профессиональной карьере. Многие получили ушибы, но учитывая серьёзность аварии, команде очень повезло. Никто не погиб и не получил серьёзных травм.



В настоящее время РФШ не располагает информацией об автомобиле, который попал в аварию. Мы благодарим скорую помощь, всех прохожих, которые вызывали полицию и врачей и подбирали на своих машинах замерзших пассажиров автобуса», — написано в заявлении.