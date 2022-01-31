Полузащитник «Челси» Фаустино Анджорин попрощался с «Локомотивом». Ранее московский клуб объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с хавбеком.



«Хочу сказать большое спасибо игрокам, персоналу и болельщикам «Локомотива» за то, что радушно приняли меня, поддерживали и помогали расти как личность. Желаю всем, кто связан с клубом, удачи в будущем!» — написал Анджорин на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Фаустино Анджорин провёл за основную команду красно-зелёных семь матчей, не отметившись результативными действиями. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Ранее сообщалось, что игрок на правах аренды присоединится к «Хаддерсфилд Таун», выступающему в Чемпионшипе.

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