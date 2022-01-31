Тульский «Арсенал» договорился о переходе Джордже Деспотовича

Тульский «Арсенал» договорился о подписании контракта с форвардом Джордже Деспотовичем. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



В ближайшее время стороны подпишут соглашение. Все пункты согласованы. Ранее об интересе «Арсенала» к Деспотовичу сообщал «Спорт-экспресс».

30 января Деспотович расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. Соглашение истекало в 2023 году. 29-летний Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».



«Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Команда набрала 19 очков.