«Ювентус» отдал Рэмси в аренду «Рейнджерс»

«Ювентус» на своём официальном сайте подтвердил переход полузащитника Аарона Рэмси в «Рейнджерс».

Шотландский клуб арендовал валлийского футболиста до конца этого сезона. О том, есть ли у «Рейнджерс» опция выкупа, не уточняется.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Ранее Рэмси отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аарона Рэмси в € 5 млн.

«Рейнджерс» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 23 матчей.