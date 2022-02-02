Дубль Алексиса Санчеса помог сборной Чили обыграть Боливию в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 16-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Боливии принимала сборную Чили. Встреча состоялась в Ла-Пасе (Боливия) на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Алексис Санчес и ещё один гол на свой счет записал Марселино Нуньес. За сборную Боливии забивали Марк Энумба и Марсело Морено.
Таким образом, сборная Чили одержала первую победу после двух поражений и поднялась на пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 19 очков.
Сборная Боливии, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд. Команда осталась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.
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