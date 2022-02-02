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Дубль Алексиса Санчеса помог сборной Чили обыграть Боливию в отборе ЧМ-2022

Дубль Алексиса Санчеса помог сборной Чили обыграть Боливию в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 16-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Боливии принимала сборную Чили. Встреча состоялась в Ла-Пасе (Боливия) на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Алексис Санчес и ещё один гол на свой счет записал Марселино Нуньес. За сборную Боливии забивали Марк Энумба и Марсело Морено.

Таким образом, сборная Чили одержала первую победу после двух поражений и поднялась на пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 19 очков.

Сборная Боливии, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд. Команда осталась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 16-й тур
01 февраля 2022, вторник. 23:30 МСК
Боливия
Окончен
2 : 3
Чили
0:1 Санчес – 14'   1:1 Энумба – 37'   1:2 Нуньес – 77'   1:3 Санчес – 85'   2:3 Морено – 88'
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