Мартинес: Месси — лучший в мире. Для «Золотого мяча» была важна победа на Кубке Америки

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес вспомнил победу на Кубке Америки.

«Сборная моей страны не выигрывала этот трофей целых 28 лет. Даже Месси мечтал о победе в турнире, он уже давно в команде. Остальная команда тоже хотела выйти победителями, чтобы порадовать народ. Спустя столько лет мы подняли трофей на «Маракане».

Из сборной ушли многие нападающие, они не застали нашу победу. Очень счастлив, что я внёс вклад в победу. Хорошо, что мы победили, показав отличный футбол, командный дух. Месси – лучший футболист мира, он семь раз выигрывал «Золотой мяч». Этим всё сказано. Думаю, победа на Кубке Америки сыграла очень важную роль при голосовании за «Золотой мяч», – сказал Мартинес в интервью клубной пресс-службе.