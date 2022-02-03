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Стали известны два условия, при которых «Тоттенхэм» будет обязан выкупить Кулушевски

Стали известны два условия, при которых «Тоттенхэм» будет обязан выкупить Кулушевски
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«Тоттенхэм» арендовал полузащитника итальянского «Ювентуса» Деяна Кулушевски до лета 2023 года. Английский клуб будет обязан выкупить игрока, если квалифицируется в Лигу чемпионов в следующем сезоне либо если Кулушевски 15 раз появится в стартовом составе «шпор». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Тоттенхэм» заплатит за аренду футболиста € 10 млн. Летом 2022 года английский клуб сможет выкупить футболиста за € 35 млн, летом 2023-го — за € 40 млн.

Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году за € 35 млн. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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