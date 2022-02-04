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Чеферин: в 2022 году европейский футбол останется единым и сильным

Чеферин: в 2022 году европейский футбол останется единым и сильным
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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями относительно будущего европейского футбола в ежегодном отчёте организации под названием «Ландшафт европейского клубного футбола».

«Один из уроков последних двух лет заключается в том, что только проявляя солидарность и работая вместе, европейский футбол может преодолеть такие экзистенциальные проблемы, как пандемия. Этот урок также был извлечен из так называемого проекта «Суперлиги». Корыстным действиям немногих заблуждающихся помешало единство европейского футбола — болельщиков, клубов, игроков и национальных ассоциаций.

Этот отчёт содержит отрезвляющие детали постпандемических проблем, которые нас ожидают, но он также иллюстрирует удивительную прочность и устойчивость европейского футбола с его единым подходом. В конечном счёте, пандемия сделает нас только сильнее.

Коронавирусный кризис также показал, в какой степени футбол является частью европейской жизни. Футбол стал настоящим спасательным кругом для многих. Я не буду делать смелых прогнозов на предстоящий год, но скажу, что независимо от того, останется пандемия или уйдёт, европейский футбол останется сильным, стабильным и единым в 2022 году», — написал Александер Чеферин.

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