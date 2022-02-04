Чеферин: в 2022 году европейский футбол останется единым и сильным

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился ожиданиями относительно будущего европейского футбола в ежегодном отчёте организации под названием «Ландшафт европейского клубного футбола».
«Один из уроков последних двух лет заключается в том, что только проявляя солидарность и работая вместе, европейский футбол может преодолеть такие экзистенциальные проблемы, как пандемия. Этот урок также был извлечен из так называемого проекта «Суперлиги». Корыстным действиям немногих заблуждающихся помешало единство европейского футбола — болельщиков, клубов, игроков и национальных ассоциаций.
Этот отчёт содержит отрезвляющие детали постпандемических проблем, которые нас ожидают, но он также иллюстрирует удивительную прочность и устойчивость европейского футбола с его единым подходом. В конечном счёте, пандемия сделает нас только сильнее.
Коронавирусный кризис также показал, в какой степени футбол является частью европейской жизни. Футбол стал настоящим спасательным кругом для многих. Я не буду делать смелых прогнозов на предстоящий год, но скажу, что независимо от того, останется пандемия или уйдёт, европейский футбол останется сильным, стабильным и единым в 2022 году», — написал Александер Чеферин.
- 4 февраля 2022
-
08:20
-
06:44
-
06:25
-
05:24
-
04:45
-
04:23
-
04:18
-
03:27
-
03:05
-
02:48
-
02:31
-
02:17
-
01:49
-
01:29
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:46
-
00:45
-
00:31
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:04
-
00:04
- 3 февраля 2022
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:45
-
23:38
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:59