Шесть голов и серия пенальти — в видеообзоре матча Кубка Африки Буркина-Фасо — Камерун

Сборная Камеруна одержала победу над командой Буркина-Фасо в матче за третье место на Кубке африканских наций. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на «Стад Ахмаду Ахиджо» и завершилась победой хозяев турнира по пенальти.



В основное время был зафиксирован счёт 3:3. К 71-й минуте Буркина-Фасо вёл с разницей в три мяча: отметились защитник Стив Яго и форвард Джибриль Уаттара, ещё один гол вратарь камерунцев Андре Онана забил в свои ворота. Но сначала Стефан Баокен отыграл один мяч, а в концовке Венсан Абубакар оформил дубль. В серии пенальти сильнее оказались камерунцы — 5:3.



Сборная Камеруна взяла бронзу домашнего КАН. До этого она пять раз выигрывала турнир, последняя из этих побед была в 2017-м. Лучший результат в истории Буркина-Фасо — финал, куда команда выходила в 2013 году.



Финал КАН пройдёт сегодня, 6 февраля. В решающем матче турнира Сенегал встретится с Египтом.