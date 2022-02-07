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В Сенегале объявлен выходной в честь победы национальной команды в Кубке африканский наций

В Сенегале объявлен выходной в честь победы национальной команды в Кубке африканский наций
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Президент Сенегала Маки Салл объявил понедельник, 7 февраля, выходным днём в честь победы национальной команды по футболу в Кубке африканских наций. Об этом сообщает gulfnews.

Выходной в Сенегале будет оплачиваемым. Салл отменил одну из своей поездок, чтобы лично поприветствовать команду, которая сегодня прилетит в столицу страны Дакар.

Напомним, сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций — 2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя. Основное и дополнительное время закончилось без голов, в серии пенальти сильнее были сенегальцы — 4:2.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.

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