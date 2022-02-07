Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки, одолев Египет по пенальти

Сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций — 2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя. Основное и дополнительное время закончилось без голов, в серии пенальти сильнее были сенегальцы — 4:2.
Сенегал мог открыть счёт уже на 7-й минуте, но Садио Мане не реализовал пенальти. Голкипер Египта Мохамед Абугабаль потащил мощный удар форварда «Ливерпуля» по центру ворот.
Сборная Сенегала играла активнее и доминировала большую часть матча, но не сумела вскрыть оборону Египта. Тем не менее сенегальцы выиграли серию пенальти — 4:2. Решающий удар на счету Мане, перед этим голкипер Сенегала Эдуар Менди потащил удар Моханада Лашина.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.
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