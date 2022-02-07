Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Руслан Литвинов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал пролонгацию контракта с красно-белыми. Новое соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до мая 2026 года.

«Хочу поблагодарить клуб и всех причастных за такую возможность. Теперь ещё больше ответственности, ещё больше нужно работать и показывать результат на поле как можно скорее. Ближайшие цели ясны: прогрессировать и помочь команде подняться как можно выше в таблице РПЛ, а также добиться лучшего результата в Кубке России и Лиге Европы», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».

Напомним, Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провёл с тех пор 20 матчей. Также футболист был заигран за юношеские сборные России разных возрастов и молодёжную национальную команду.

Интернет-портал Tranfsermarkt оценивает рыночную стоимость Руслана Литвинова в € 1,2 млн.

Новость по теме
Денисов — о продлении контракта со «Спартаком»: зима складывается удачно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022