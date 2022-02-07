Руслан Литвинов прокомментировал продление контракта со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал пролонгацию контракта с красно-белыми. Новое соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до мая 2026 года.
«Хочу поблагодарить клуб и всех причастных за такую возможность. Теперь ещё больше ответственности, ещё больше нужно работать и показывать результат на поле как можно скорее. Ближайшие цели ясны: прогрессировать и помочь команде подняться как можно выше в таблице РПЛ, а также добиться лучшего результата в Кубке России и Лиге Европы», — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».
Напомним, Литвинов — воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основу красно-белых в 2020 году и провёл с тех пор 20 матчей. Также футболист был заигран за юношеские сборные России разных возрастов и молодёжную национальную команду.
Интернет-портал Tranfsermarkt оценивает рыночную стоимость Руслана Литвинова в € 1,2 млн.
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