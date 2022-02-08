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Яровинский: звали Березуцкого в «Рубин», но Вася принял решение пойти к брату в ЦСКА

Яровинский: звали Березуцкого в «Рубин», но Вася принял решение пойти к брату в ЦСКА
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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский признался, что пытался пригласить в клуб Василия Березуцкого, который недавно покинул тренерский штаб «Краснодара». Однако специалист принял решение войти в штаб своего брата Алексея в ЦСКА.

«Не было ли желания позвать в «Рубин» Василия Березуцкого? Я звал. Леонид Викторович Слуцкий тоже звал. Но Вася изначально принял решение идти к брату в ЦСКА. У них там получится сто процентов. Я вообще считаю, что оба могут вырасти в суперинтересных тренеров, с нестандартным взглядом и подходом. В перспективе — по отдельности. Я не знаю, как в целом у близнецов это работает, но тренер — индивидуальная профессия», — приводит слова Яровинского Sport24.

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