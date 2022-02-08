Клопп подтвердил, что Салах может сыграть с «Лестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что форвард Мохамед Салах может принять участие в матче английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», который состоится 10 февраля.



«Мо вернулся, я уже поговорил с ним. Он, конечно, очень разочарован, но с нетерпением ждёт игр «Ливерпуля». Первое, что он мне сказал, было: «Я готов». Он опытный футболист, невероятно подготовленный физически. Сейчас у него будет восстановительная сессия, и мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра.



Садио Мане вылетит в Ливерпуль 9 февраля вечером, если будет возможность. Конечно, он пропустит встречу с «Лестером». То, чего он достиг с командой, много значит для Сенегала. Мы уважаем это и никогда не думали досрочно вызывать его обратно. Пусть делает то, что хочет, ведь он это заслужил», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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