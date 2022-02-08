Вратарь Египта рассказал о разговоре с Салахом перед пенальти Мане в финале Кубка Африки

Вратарь сборной Египта Мохамед Абугабаль рассказал о пенальти, который отбил на 7-й минуте в финале Кубка Африки.
«Салах сказал мне: «Мане будет бить вправо, он идет сейчас, потому что знает, о чем я говорю». Мане сказал мне: «Я буду бить влево», затем Салах ответил: «Посмотрим», — цитирует игрока Daily Mail.
Сенегал мог открыть счёт уже на 7-й минуте, но Садио Мане не реализовал пенальти. Голкипер Египта Мохамед Абугабаль потащил мощный удар форварда «Ливерпуля» по центру ворот.
Сборная Сенегала играла активнее и доминировала большую часть матча, но не сумела вскрыть оборону Египта. Тем не менее сенегальцы выиграли серию пенальти — 4:2. Решающий удар на счету Мане, перед этим голкипер Сенегала Эдуар Менди потащил удар Моханада Лашина.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.
- 8 февраля 2022
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