«Никогда такого не видел». Артета – об удалении Мартинелли в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление нападающего Габриэла Мартинелли в матче 24-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«Я никогда такого не видел. Я провел в этой стране 18 лет и никогда не видел ничего подобного. Мы еще больше усложнили себе задачу, играя с 10 игроками. Мы очень страдали в последние 10 минут. Я никогда не видел ничего подобного. Выиграть такой матч с 10 игроками чрезвычайно сложно, и мы должны это остановить. Мы говорили об этом. У меня закончились идеи о том, как это остановить», — приводит слова Артеты BBC.

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Напомним, На 69-й минуте матча нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли потерял мяч на бровке, оказавшись в окружении двух соперников, резко отталкнул рукой Поденсе, после чего убежал за Таваресом и снёс его в грубом подкате. Арбитр догнал Габриэла и показал ему сначала отложенную жёлтую за фол на Поденсе — и тут же ещё одну жёлтую за Тавареса.