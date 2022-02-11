«Краснодар» интересуется 21-летним вратарём «Гремио»

Вратарь «Гремио» Габриэль Грандо может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в услугах 21-летнего голкипера заинтересован «Краснодар». Интерес к Грандо также проявляют «Сампдория» и «Сассуоло».
Грандо выступает за основную команду «Гремио» с 2021 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 24 матчах, пропустил 29 мячей и в 8 встречах оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Действующее соглашение бразильского вратаря с «Гремио» рассчитано до лета 2025 года.
В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля.
- 11 февраля 2022
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