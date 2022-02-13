Фёдор Чалов — в стартовом составе «Базеля» на принципиальный матч с «Янг Бойз»

Сегодня, 13 февраля, в матче 21-го тура швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» примет на своём поле «Базель». Игра пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» (Берн, Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов выйдет на поле с первых минут. Это второе попадание форварда в стартовый состав с момента переезда в Швейцарию.

Стоит отметить, что «Базель» и «Янг Бойз» — достаточно принципиальные соперники, являющиеся прямыми конкурентами в турнирной таблице. На счету красно-синих сейчас 37 очков, а в активе жёлто-чёрных – 36.

Напомним, Чалов перешёл в «Базель» на правах аренды из московского ЦСКА. Арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции полноценного выкупа.



В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.