Кудряшов забил гол за «Антальяспор», ему ассистировал экс-игрок «Спартака» Фернандо

В матче 25-го тура чемпионата Турции встречаются «Антальяспор» и «Карагюмрюк». На данный момент игра близится к перерыву. Но для российских болельщиков этот матч уже стал знаковым.
Всё дело в том, что один из голов «Антальяспора» забил защитник сборной России Фёдор Кудряшов. Ещё более примечательно, что ассистировал ему экс-футболист «Спартака» Фернандо. Более того, бразильский хавбек успел отметиться ещё и собственным голом в этой встрече.
Напомним, 29-летний Фернандо пополнил состав «Антальяспора» менее месяца назад. Предыдущим клубом бразильца был китайский «Бейцзин Гоань», который он покинул летом 2021 года. С 2016 по 2019 год полузащитник выступал в составе московского «Спартака», за который провёл 98 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Фёдор Кудряшов также выступал за «Спартак» и ряд других клубов из России.
- 13 февраля 2022
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