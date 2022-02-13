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«Валенсия» уступила аутсайдеру Примеры — «Алавесу». Черышев на поле не появился

«Валенсия» уступила аутсайдеру Примеры — «Алавесу». Черышев на поле не появился
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Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 24-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Валенсию». Хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился полузащитник «Алавеса» Мамаду Н’Диайе. На 62-й минуте хавбек «летучих мышей» Гонсалу Гедеш сравнял счёт с пенальти.

Гол Н'Диайе:

Ответный мяч Гедеша:

На 76-й минуте форвард хозяев Хоселу реализовал 11-метровый в ворота «Валенсии» и принёс своей команде победу. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев на поле не появился.

Победный мяч Хоселу:

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После 24 сыгранных туров «Валенсия» располагается на 12-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. Команда имеет в своём активе 30 очков. «Алавес» с 20 очками находится на 18-м месте в таблице.

Испания - Примера. 24-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
1:0 Н'Диайе – 14'   1:1 Гедеш – 62' (пен)   2:1 Хоселу – 76' (пен)
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