Аспиликуэта: сделал всё, чтобы в этот раз не вернуться домой с серебряной медалью КЧМ
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о победе в финале клубного чемпионата мира над бразильским «Палмейрасом» (2:1 д.в.).
«Я очень горжусь этим. Мы прошли долгий путь, чтобы попасть сюда. Этим моментом стоит гордиться и наслаждаться, потому что мы знаем, как трудно завоевать этот трофей. В 2012 году мы пережили болезненное разочарование, и нам потребовалось более девяти лет, чтобы вернуться. В 2012 году мы проиграли, и в этот раз мы не хотели упустить кубок снова.
В этот раз у нас золотая медаль, хотя в копилке уже есть серебряная. Я сделал всё, чтобы в этот раз не вернуться домой с такой же серебряной медалью. Это был трудный матч. Стать чемпионом мира не так легко. Мы показали, какая мы команда», — цитирует испанца сайт «Челси».
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