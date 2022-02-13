Аспиликуэта: сделал всё, чтобы в этот раз не вернуться домой с серебряной медалью КЧМ

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о победе в финале клубного чемпионата мира над бразильским «Палмейрасом» (2:1 д.в.).

«Я очень горжусь этим. Мы прошли долгий путь, чтобы попасть сюда. Этим моментом стоит гордиться и наслаждаться, потому что мы знаем, как трудно завоевать этот трофей. В 2012 году мы пережили болезненное разочарование, и нам потребовалось более девяти лет, чтобы вернуться. В 2012 году мы проиграли, и в этот раз мы не хотели упустить кубок снова.

В этот раз у нас золотая медаль, хотя в копилке уже есть серебряная. Я сделал всё, чтобы в этот раз не вернуться домой с такой же серебряной медалью. Это был трудный матч. Стать чемпионом мира не так легко. Мы показали, какая мы команда», — цитирует испанца сайт «Челси».