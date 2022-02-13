«Это потрясающе!» Хаверц — о победе «Челси» на клубном чемпионате мира

22-летний немецкий атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц высказался о победе «аристократов» в финале клубного чемпионата мира над бразильским «Палмейрасом» (2:1 д.в.).

«Это потрясающе! После завоевания Лиги чемпионов мы стали чемпионами мира. Звучит лучше! Должен быть честен, я нервничал, когда подошёл к точке в дополнительное время. Это большой пенальти. Просто сумасшествие. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Сейчас я очень счастлив.

Я был третьим в списке исполнителей пенальти, но остался на поле один. Мои партнёры по команде оказали мне доверие. В детстве я всегда мечтал об этом. Это потрясающее чувство для меня», — приводит слова Хаверца Goal со ссылкой на Channel 4.

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Гол Хаверца в матче с «Фулхэмом» (3:0).

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