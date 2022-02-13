«Это потрясающе!» Хаверц — о победе «Челси» на клубном чемпионате мира

22-летний немецкий атакующий полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц высказался о победе «аристократов» в финале клубного чемпионата мира над бразильским «Палмейрасом» (2:1 д.в.).
«Это потрясающе! После завоевания Лиги чемпионов мы стали чемпионами мира. Звучит лучше! Должен быть честен, я нервничал, когда подошёл к точке в дополнительное время. Это большой пенальти. Просто сумасшествие. Хорошо, что мне удалось сохранить спокойствие. Сейчас я очень счастлив.
Я был третьим в списке исполнителей пенальти, но остался на поле один. Мои партнёры по команде оказали мне доверие. В детстве я всегда мечтал об этом. Это потрясающее чувство для меня», — приводит слова Хаверца Goal со ссылкой на Channel 4.
Смотри лучшие голы АПЛ в нашем тематическом телеграм-канале. Подписывайся.
Гол Хаверца в матче с «Фулхэмом» (3:0).
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 13 февраля 2022
-
01:30
-
01:28
-
01:19
-
01:14
-
01:03
-
00:24
-
00:09
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
22:00
-
21:43
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:19
-
21:19
-
20:46
-
20:32
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:01
-
19:55
-
19:54
-
19:54