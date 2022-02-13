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«Ливерпуль» обыграл последнюю команду АПЛ «Бёрнли» благодаря голу Фабиньо

«Ливерпуль» обыграл последнюю команду АПЛ «Бёрнли» благодаря голу Фабиньо
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Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Бёрнли» принимал «Ливерпуль». Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился полузащитник красных Фабиньо.

Гол Фабиньо:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мартин Аткинсон. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Грэм Скотт.

После 24 сыгранных туров в чемпионате Англии сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице. Мерсисайдцы имеют в своём активе 54 очка. «Бёрнли» (14) – на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63).

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Англия - Премьер-лига. 25-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Фабиньо – 40'
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