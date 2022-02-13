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Слуцкий: в общей группе «Рубина» не тренируются Бакаев и Абильгор

Слуцкий: в общей группе «Рубина» не тренируются Бакаев и Абильгор
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках в команде.

«Не тренируются в общей группе только Бакаев и Абильгор. Предполагается, что они присоединятся к общей группе по ходу третьего сбора. Все остальные, включая Тальби, работают в общей группе. После выходных все себя чувствуют замечательно. У нас на этом сборе будет четыре игры, которые в какой-то степени смогут ответить на вопрос «в каком состоянии мы находимся и подходим к сезону?» — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.

«Рубин» в первом матче Российской Премьер-Лиги после зимней паузы встретится с действующим лидером соревнований «Зенитом». Матч состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге.

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