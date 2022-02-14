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«Фиорентина» может оставить Кокорина в команде до конца сезона

«Фиорентина» может оставить Кокорина в команде до конца сезона
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может остаться в итальянской команде до лета 2022 года. Об этом сообщает Fiorentina News.

По сведениям источника, у «фиалок» осталось восемь дней, чтобы решить вопрос о трудоустройстве 30-летнего футболиста в другую команду. 22 февраля в России закрывается зимнее трансферное окно. Если «Фиорентина» не сумеет отдать Кокорина в клуб Российской Премьер-Лиги, она будет вынуждена разорвать с ним контракт, либо отложить вопрос о его уходе до конца сезона.

Кокорин пропускает матч 25-го тура итальянской Серии А со «Специей» из-за физического недомогания. Его соглашение с флорентинской командой истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.

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