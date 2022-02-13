Кокорин пропустит матч «Фиорентины» из-за физического недомогания

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускает матч 25-го тура итальянской Серии А со «Специей» из-за физического недомогания. Об этом сообщает Firenze Viola.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий выходил на поле в пяти матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 45 минут. Также на счету Кокорина матч в Кубке Италии. Во всех шести встречах российский футболист не сумел отметиться результативными действиями.



Кокорин стал футболистом «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Всего за итальянскую команду Кокорин провёл 10 матчей, в которых заработал две желтые карточки. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2 млн.