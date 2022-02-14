Экс-защитник «Динамо» Морозов подписал контракт со словенским «Целе»
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Бывший защитник московского «Динамо» Григорий Морозов стал игроком словенского «Целе». 27-летний футболист подписал контракт сроком до лета 2024 года, сообщается на официальном сайте «Целе».
Словенская команда после 21 матча идёт на седьмом месте в чемпионате страны. Прошлый сезон она тоже закончила седьмой, а в позапрошлом стала чемпионом.
Морозов и «Динамо» расторгли контракт в начале февраля. В нынешнем сезоне защитник играл за вторую команду «Динамо» в Футбольной национальной лиге-2, проведя семь матчей, забив гол и отдав голевую передачу.
В структуре «Динамо» Морозов оказался в 2012 году и дебютировал за первую команду в августе 2015 года, на его счету 119 матчей за это время. В предыдущем сезоне Григорий играл за «Уфу» на правах аренды.
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