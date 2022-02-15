«Ростов» уверенно обыграл «Мольде»

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и норвежским «Мольде». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу дончан.
Счёт в игре спустя 24 минуты после стартового свистка открыл Дмитрий Полоз. Затем в составе ростовчан отличился Али Соу. «Мольде» занимает второе место в норвежском национальном первенстве. На первом месте располагается «Будё-Глимт».
«Ростов» прилетел на сборы в Испанию 14 января. Команда Виталия Кафанова будет готовиться здесь к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге до 21 февраля. 27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях. После 18 матчей Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.
- 15 февраля 2022
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