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«Ростов» уверенно обыграл «Мольде»

«Ростов» уверенно обыграл «Мольде»
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Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и норвежским «Мольде». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу дончан.

Счёт в игре спустя 24 минуты после стартового свистка открыл Дмитрий Полоз. Затем в составе ростовчан отличился Али Соу. «Мольде» занимает второе место в норвежском национальном первенстве. На первом месте располагается «Будё-Глимт».

«Ростов» прилетел на сборы в Испанию 14 января. Команда Виталия Кафанова будет готовиться здесь к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге до 21 февраля. 27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях. После 18 матчей Российской Премьер-Лиги ростовчане занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2022, вторник. 18:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Полоз – 24'   0:2 Соу – 57'
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