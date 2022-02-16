Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зальцбург» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар: Верратти — гений. Он в одном ряду с Хави и Иньестой

Неймар: Верратти — гений. Он в одном ряду с Хави и Иньестой
Комментарии

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (1:0) высказался об одноклубнике полузащитнике Марко Верратти.

«Я знал, что Верратти — отличный игрок, но не понимал, что он настолько прекрасен. Гений. Он один из лучших полузащитников из всех, с кем я играл, наряду с Хави и Иньестой», — цитирует Неймара официальный «твиттер» Лиги чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

Новость по теме
Глава «ПСЖ»: мы контролировали игру с «Реалом» с первой до последней минуты. Хороший матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022