Неймар: Верратти — гений. Он в одном ряду с Хави и Иньестой

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (1:0) высказался об одноклубнике полузащитнике Марко Верратти.



«Я знал, что Верратти — отличный игрок, но не понимал, что он настолько прекрасен. Гений. Он один из лучших полузащитников из всех, с кем я играл, наряду с Хави и Иньестой», — цитирует Неймара официальный «твиттер» Лиги чемпионов.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».