Канчельскис: «Зениту» будет тяжело с «Бетисом» — команды находятся не в равных условиях

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Будем надеяться на победу «Зенита» в матче с «Бетисом» — шансы точно есть. С другой стороны, «Зениту» будет очень сложно, потому что «Бетис» сейчас на очень хорошем ходу, команда находится на высоких позициях в Ла Лиге и демонстрирует хороший футбол.



Проблема в том, что «Зенит» играл только товарищеские матчи, а «Бетис» – в регулярном чемпионате Испании, поэтому будет сложно. В любом случае «Зенит» играет дома, при своих болельщиках — это должно придавать уверенность. Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против «Бетиса» неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело играть, но «Зениту» надо терпеть, потому что команды будут находиться не в равных условиях», — рассказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.