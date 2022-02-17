Петржела: Дзюба выйдет играть с «Бетисом» как лев за новый контракт. Он — джокер «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче команды с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» не проиграет — даже может выиграть. Да, команда только-только выходит из отпуска, зато играет дома при своих болельщиках. «Бетис» выступает с начала года — это их небольшое преимущество. Они сейчас хороши: здорово идут в чемпионате, да и вообще показывает симпатичный футбол. Смотрел несколько матчей — мне понравилось.



Но у «Зенита» тоже есть козыри — это опыт: команда каждый год играет в еврокубках. Испанцы же редко отбираются в Европу. «Зениту» надо побеждать, потому в гостях будет сложно.



Посмотрим, в каком составе выйдет «Зенит». Хотелось бы увидеть Алберто в официальной игре. Давайте не забывать про Дзюбу. Артём — джокер «Зенита». Слышал, что ему готовы предложить новый контракт. С «Бетисом» Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев», — рассказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.