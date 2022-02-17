«ПСЖ» готов платить Мбаппе около € 1 млн в неделю, чтобы сохранить игрока

«Пари Сен-Жермен» отчаянно хочет сохранить в своём составе нападающего Килиана Мбаппе. Клуб готов платить одному из главных талантов современного футбола около € 1 млн, информирует The Independent.

Согласно сведениям источника, такая зарплата может сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Но сам игрок не спешит принимать решение – его представители уведомили «ПСЖ», что окончательный ответ будет дан только летом.

23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.

Действующее соглашение Мбаппе истекает в конце 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 160 млн.