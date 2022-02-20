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«ПСЖ» потерпел второе поражение в Лиге 1, уступив «Нанту». Неймар не реализовал пенальти

«ПСЖ» потерпел второе поражение в Лиге 1, уступив «Нанту». Неймар не реализовал пенальти
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«Пари Сен-Жермен» проиграл «Нанту» в матче 25-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Все свои три гола «Нант» забил в первом тайме: отличились Рандаль Коло Муани, Кентен Мерлен и Людовик Блас (пенальти). На 47-й минуте Неймар отыграл один мяч, ему ассистировал Лионель Месси. Вскоре бразилец мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.

«ПСЖ» потерпел лишь второе поражение в этом сезоне Лиги 1. До этого команду Маурисио Почеттино обыгрывал «Ренн». Та игра состоялась в начале октября и завершилась победой «Ренна» со счётом 2:0.

«ПСЖ» (59 очков) занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Нант» (38) поднялся на пятую позицию.

Франция - Лига 1. 25-й тур
19 февраля 2022, суббота. 23:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Коло Муани – 4'   2:0 Мерлен – 16'   3:0 Блас – 45+6' (пен)   3:1 Неймар – 47'
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