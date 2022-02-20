Экс-защитник ЦСКА Гогуа стал игроком казахстанского «Турана»
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Бывший защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа заключил контракт с «Тураном», сообщает пресс-служба казахстанского клуба на странице в «Инстаграме». Срок действия соглашения не сообщается.
«Удачи нашему новому игроку!» — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского клуба.
Напомним, Гогуа выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2021 год. Также ивуарийский футболист играл за сербский «Партизан», латвийскую «Ригу», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Тамбов», волгоградский «Ротор» и другие команды.
В сезоне 2021 года «Туран» набрал 26 очков в 26 матчах и финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Чемпионом страны стал «Тобол» (61). Новый розыгрыш чемпионата Казахстана начнётся 5 марта 2022 года.
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