«Монако» в меньшинстве зацепил ничью с «Бордо». Головин вышел на 61-й минуте

Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Бордо» проводил матч с «Монако» на стадионе «Матмут-Атлантик». Встреча завершилась ничьей 1:1.



Счёт в матче на 22-й минуте открыл нападающий домашней команды Реми Уден. К 34 минуте «Монако» остался в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку удалили полузащитника Орельена Тчуамени. На 61-й минуте на поле появился российский хавбек «монегасков» Александр Головин, который заменил Джибриля Сидибе. Через шесть минут защитник «Бордо» Марсело отправил мяч в свои ворота.



Ничья позволила «Монако» набрать 38 очков и подняться в турнирной таблице чемпионата Франции на шестую позицию. «Бордо» (21) — 20-й. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 59 очков.