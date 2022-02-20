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«Монако» в меньшинстве зацепил ничью с «Бордо». Головин вышел на 61-й минуте

«Монако» в меньшинстве зацепил ничью с «Бордо». Головин вышел на 61-й минуте
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Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Бордо» проводил матч с «Монако» на стадионе «Матмут-Атлантик». Встреча завершилась ничьей 1:1.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл нападающий домашней команды Реми Уден. К 34 минуте «Монако» остался в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку удалили полузащитника Орельена Тчуамени. На 61-й минуте на поле появился российский хавбек «монегасков» Александр Головин, который заменил Джибриля Сидибе. Через шесть минут защитник «Бордо» Марсело отправил мяч в свои ворота.

Ничья позволила «Монако» набрать 38 очков и подняться в турнирной таблице чемпионата Франции на шестую позицию. «Бордо» (21) — 20-й. Лидером соревнований является «ПСЖ», набравший 59 очков.

Франция - Лига 1. 25-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 19:05 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
1 : 1
Монако
Монако
1:0 Уден – 22'   1:1 Марсело – 67' (автогол)
Удаления: нет / Тчуамени – 34'
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