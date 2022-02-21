Тренер «Сассуоло» – о победе над «Интером»: это то, ради чего мы работаем

20 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) «Интер» принимал «Сассуоло» в матче 26-го тура Серии А. Гости одержали победу со счётом 2:0.
Главный тренер «Сассуоло» Алессио Дионизи после матча ответил на вопрос, в чём секрет успеха команды в играх с лидерами Серии А.
«Это то, ради чего мы работаем. Мы знали, что «Интеру» будет тяжело после матча в Лиге чемпионов, поэтому мы давили и играли в атакующий футбол.
Нам удалось создать большое количество моментов, считаю, что в итоге мы получили заслуженный результат», – приводит слова Дионизи Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Сассуоло» повторил достижение «Фиорентины» в сезоне 1955/1956, обыграв на выезде «Интер», «Милан» и «Ювентус» в одном розыгрыше чемпионата Италии. Команда набрала 33 очка в 26 матчах этого сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.
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